Ali Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndüğünü bildirdi.

Yerlikaya, Polis Müzesi Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen 15. Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu.Göçün, bugünü ve yarını da etkileyen küresel konu olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, Uluslararası Göç Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde 281 milyonun üzerinde göçmen bulunduğunu söyledi.

Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 2024'te Göç İdaresi Başkanlığı arasında sağlanan sistem entegrasyonu sayesinde yabancıların kayıt dışı istihdamını engellemeye yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi.

Yerlikaya, Türkiye'ye nitelikli göçmen çekmek amacıyla "Tech Visa" ve "dijital göçebe" vizesi oluşturduklarını dile getirdi.