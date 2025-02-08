Ali Yerlikaya ve Ömer Çelik, Özgür Özel'i hedef aldı: "Siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza attı"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını söylemesine tepki göstererek, "Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel'in bu tutumu, tam bir siyasi gaflettir" ifadesini kullandı.

"Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel'in bu tutumu, tam bir siyasi gaflettir" diyen Çelik, Erdoğan'ın, Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri net şekilde ifade eden bir lider olduğunu iddia etti.

Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir."

YERLİKAYA'YA GÖRE EN GÜÇLÜ SESİN SAHİBİ ERDOĞAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da CHP lideri Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Erdoğan'ın sessiz kaldığı yönündeki sözlerini hedef alarak,"Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Türkiye'dir" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ömer Çelik'in konuya ilişkin paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca "mazlum halkların yanında sağlam bir duruş sergilediğini" savunan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gazze'de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Türkiye'dir. Bunu da tüm dünya liderleri yakinen bilmektedir. Gazze katliamları hakkında duruşu net olmayanların bunu sorgulamaya da hakkı yoktur. Türkiye olarak, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca mazlum halkların yanında sağlam bir duruş sergilemiş ve sergilemeye devam etmektedir.



Gazze’de yapılan soykırıma karşı en güçlü sesin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızdır; Türkiye’dir. Bunu da tüm dünya liderleri yakinen bilmektedir.… https://t.co/udSBb3m7xx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2025