Ali Yerlikaya'ya Meclis'te kayyum protestosu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

Görüşmelere gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı.

Kayyum atamalarına tepki gösteren muhalefet milletvekilleri, Yerlikaya'yı protesto etti.

"SEN KİMİ İTTİRİYORSUN!"

CHP'li vekiller, "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadınız" diyerek Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalıştı. Bunun üzerine arbede çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Bakan Yerlikaya arasında tartışma yaşandı.

Başarır, Bakan Yerlikaya'ya "Sen kimi ittiriyorsun?" tepkisini dile getirdi.

CHP'li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti. AKP'li ve CHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı.

YERLİKAYA KAMERAYA TOKAT ATTI

Ali Yerlikaya, Meclis'te çıkan arbedede ANKA kamerasına müdahale etti. Yerlikaya, kameraya tokat attı.

Meclis'te protesto edilen Bakan Ali Yerlikaya, kameraya tokat attı — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 20, 2024

TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Muş toplantıya ara verdi.