Ali Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılbaşında 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulduğunu, 298 bini asayiş, 27 bini trafik alanında 325 bin 267 personelin görevlendirildiğini bildirdi

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada bugün itibarıyla başlayan tedbirlerin 2 Ocak 2026'ya kadar süreceğini kaydetti.

Ülke genelinde düzenlenen operasyonlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya, son 1 ayda hapis yakalaması olan 19 bin 616 şahsın yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Ülkemiz genelinde düzenlediğimiz operasyonlarla, son 1 ayda 306 bin litre kaçak ve sahte alkol ele geçirilmiş, 816 şüpheliye işlem yapılmıştır.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 ayda, 3 bin 406 şahıs tutuklanmış; 3,5 ton uyuşturucu madde ile 14 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Yine son 1 ayda, 2 bin 708’i hırsızlık, 297’si kasten öldürme, 433’ü cinsel suçlar ve 3 bin 218’i narkotik suçlar olmak üzere diğer suçlarla birlikte toplam 19 bin 616 hapis yakalaması olan şahıs yakalanmıştır."

Ayrıntılar geliyor...