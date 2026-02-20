Ali Yerlikaya'yla gerilimliydi: İçişleri'ndeki atamaların ardından Bülent Turan'dan dikkat çeken paylaşım

AKP'li Cumhurbaşka Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla gece yarısı birçok atama gerçekleştirildi. Bunlar arasında en dikkat çekenlerinden biri de İçişleir Bakanlığı'ndaki bakan yardımcılarına ilişkin oldu.

Karara göre önceki bakan Ali Yerlikaya ile uyumlu çalışan Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Mehmet Sağlam görevlerinden alındı.

Yerlerine Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

Ali Yerlikaya ile aralarında uyumsuzluk olduğu bilinen Bülent Turan ise görevinde kaldı.

GÖREVDEN ALINANLARA HİÇBİR ŞEY DEMEDİ

Turan atama kararlarının ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İçişleri Bakanlığı çatısı altında Aziz Milletimize tekrar hizmet etme imkânı veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Birlikte çalışacağımız ve sayın bakanımız Mustafa Çiftçi liderliğinde, inşallah yüksek bir gayret ortaya koyacak yeni bakan yardımcılarımızı da can-ı gönülden tebrik ediyorum. Mevlâm aldığımız görevlerin hakkını vermeyi nasip etsin."

Turan'ın görevden alınan diğer bakan yardımcıları ve eski bakan Ali Yerlikaya hakkında hiçbir ifade kullanmaması dikkat çekti.