Ali Yerlikaya’dan seçim kaybeden AKP’liye kıyak atama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, seçim kaybeden AKP’li İlhan Ocaklı’yı Bakan Müşaviri olarak atadığı ortaya çıktı.

2019 yerel seçimlerinde AKP’den Şile Belediye Başkan seçilen İlhan Ocaklı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden yeniden aday gösterildi. Ancak Ocaklı bu seçimde, CHP’nin adayı Özgür Kabadayı karşısında kaybetti ve CHP’li Kabadayı belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

27 Aralık’ta sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP’li Ocaklı, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın takdirleriyle, İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak yeni bir göreve başlamış bulunmaktayım. Bu değerli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza en derin şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Bu yeni görevimde, ülkemizin tamamı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim. Birlikte biriktirdiğimiz değerlerle ve sizlerden aldığım güçle Türkiye’miz adına katkılar sunmaya gayret edeceğim” ifadelerini kullanan Ocaklı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Hizmet anlayışımızda değişen tek şey makamdır; kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açıktır. Cenab-ı Allah, çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin, milletimize ve memleketimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Dualarınızı ve desteklerinizi eksik etmemenizi dilerim. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlarım.”