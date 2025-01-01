Ali Yerlikaya’nın "Gereği yapıldı" dediği isim Ülkü Ocakları yöneticisiyle poz verdi!

İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın, "Gereği yapıldı" notuyla polislerin kafalarına bastırdığı videoyu paylaştığı ancak 2 ay sonra serbest kalan Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ile görüştü.

Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile kendisini Aydoğan’ın Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan Ergin Vançin’in İçişleri Bakanlığı adına sahte kartlar bastırdığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık logolu sahte kartlarla Aydoğan ile Vançin’in kendilerine koruma zırhı yaratmaya çalışması gündem olmuştu.

Tepkilerin ardından “Gereği yapıldı” başlığıyla 12 Temmuz 2024 tarihinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan ile Vançin’in tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, "11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şöyle devam etmişti:

"Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."

İKİ AYDA SERBEST KALDILAR

Ancak Aydoğan ile Vançin’in yaklaşık iki ay sonra Adana Suluca Cezaevi’nden tahliye edildiği öğrenildi.

Aydoğan şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ile görüştüğünü açıkladı. Aydoğan, “Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, değerli hemşehrim Lütfü Nebioğlu ile Balgat’ta bulunan Selçuklu Nargile’de bir araya geldik. Ziyaretin anısına kendisine bir onur plaketi takdim ettim. Ülkü Ocakları’nın çalışmalarına destek olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.