Aliağa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aliağa'da, Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına aldı.