Aliağa'da direniş büyüyor

İlayda SORKU

İzmir Aliağa’da örgütlü işçiler, iki farklı işyerinde insanca yaşanacak ücret talebiyle eylemde. Tüpraş ve Ravago Petrokimya işyerlerinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmelerinde (TİS) yaşanan tıkanmalara karşı harekete geçti.

Ravago işçileri, işverenin talepleri görmezden gelmesine tepki göstererek sabah vardiyası öncesi bir saatlik oturma eylemi yaptı. Tüpraş işçileri ise yüzde 28’lik ücret zammı teklifine karşı 8 saatlik iş bırakma hakkını kullandı.

Petrol-İş Sendikası ile Tüpraş Genel Müdürlüğü arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, şunları söyledi: “Dünkü görüşme sonucunda pazartesi günü işverenle görüşme aldık. Dünkü yapılan toplantı bir ön görüşmeydi, bir TİS müzakeresi değildi. TİS sürecinin önünü açma adına yapılan bir görüşmeydi. Görüşme sonucunda pazartesiye gün alındı. Bugün itibariyle işe girmeme hakkımızı kullanıyoruz. Şu anda gece vardiyası devam ediyor içeride. 8 saat boyunca girmeyeceğiz.”

"İÇERİYE KAPANACAĞIZ"

“Biz Petrol-İş Aliağa Şubesi olarak, işçiler olarak mutlu değiliz” ifadelerini kullanan Toptan, “Çünkü işveren hâlâ düşük bütçe dayatıyor, dayatmaya devam ediyor. Pazartesi günü gerçekleşecek görüşmeden sonuç çıkmazsa büyük bir ihtimal ilerleyen günlerde içeriye kapanma eylemine başlayacağız” dedi.

Ravago Petrokimya

"RAVAGO’DA GREV KAPIDA"

Öte yandan Ravago Petrokimya işçileri de güne 1 saat geç iş başı yaparak başladı. TİS görüşmelerinin 8’inci oturumunda da anlaşma sağlanamaması üzerine eylemsellik sürecini başlatan sendika tarafından şu açıklama yapıldı:

"Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi olarak taleplerimizi kararlılıkla savunuyor, mücadelemizi sürdürüyoruz. İşyerimizde açıklamalar ve yemek protestolarının ardından bugün oturma eylemimizi gerçekleştirdik. Sabah 08.00-16.00 vardiyasına gelen Ravago çalışanı üyelerimiz, haklı taleplerini vurgulamak için işe 1 saat geç iş başı yaptı."

Tüpraş işçileri

"TALEPLERİMİZ MASADA"

İşyeri Baştemsilcisi Taner Er ile işyeri temsilcileri Akın Damar ve Mehmet Yıldız oturma eylemine Tüpraş ve Temel Conta işçilerine dayanışma mesajlarını ileterek başladı. Er, işverenin talepleri görmezden gelmesine izin vermeyeceğini ve mücadelenin sonuna kadar süreceğini vurguladığı konuşmasında, "Daha önce duyurduğumuz eylem planımız doğrultusunda taleplerimizin karşılık bulmasını bekliyoruz. Taleplerimiz masada, artık görmezden gelinmesini istemiyoruz. Emeklerimizin karşılığını alamıyoruz, insanca yaşam koşullarına uygun ücret istiyoruz" diye konuştu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "İşverenin uzlaşmaz tavrına karşı eylemlerimiz sürecek, haklı mücadelemizde geri durmayacağız" ifadeleri yer aldı.