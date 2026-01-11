Aliağa'da iş cinayeti: Gemi Söküm Bölgesi'nde üzerine vinç kancası düşen işçi yaşamını yitirdi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Gemi Söküm Bölgesi’nde, vincin kancasının yerinden çıkıp üzerine düştüğü 49 yaşındaki işçi Salih Ataman yaşamını yitirdi.

İş cinayeti, dün (9 Ocak Cumartesi) akşam saatlerinde gemi söküm tesislerinde faaliyet gösteren bir firmanın şantiyesinde meydana geldi.

Vincin halatının bağlandığı kanca yerinden çıkarak işçi Salih Ataman’ın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Ataman’ın yaşamını kaybettiğini belirlendi.

Salih Ataman’ın cenazesinin yarın (12 Ocak Pazartesi) Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.