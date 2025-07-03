Aliağa'da sökümü yapılan gemide yangın çıktı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Şimşekler Gemi Söküm Tesisi'ndeki demirli bir gemide yangın çıktı. 350 metre uzunluğundaki gemide 50 ton ham petrol bulunduğu iddia edildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına karadan müdahale ederken, denizden ise römorkör desteği talep etti.

Gaz free sertifikası alıp almadığı belirsiz olan geminin patlama riski nedeniyle hava müdahalesi yapılamadı. Yangın ise hâlâ devam ediyor.

Yangına ilişkin en dikkat çekici detay ise geminin geçmişiyle ilgili. Slough adlı LNG tankeri, 2017’de hizmet dışı bırakıldı. Gemi, 23 Şubat 2023’te Türkiye’ye getirildi ancak iki yılı aşkın süre boyunca söküm için bekletildi. Geminin Türkiye’ye getirilmeden önce gaz free sertifikası alıp almadığı ve içindeki atıkların temizlenip temizlenmediği ise belirsizdi.

Ocak 2022’de geminin eski sahibi, gemide 6 bin ton atık olduğunu ve tankların temizlenmediğini açıklamıştı. Bu açıklamalar, patlama riskiyle ilgili endişeleri artırdı. Gemi, ömrünü tamamlamış bir tanker olarak tehlikeli atık kapsamında değerlendiriliyor.

MECLİSE TAŞINMIŞTI

2023 yılında, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer’in Meclis’te verdiği soru önergesine yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gemide “mütemmim cüz dışında tehlikeli madde bulunmadığını” iddia etmişti.

Öte yandan o dönem İzmir Yaşam Alanları konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Büyük mücadeleler sonucu NAE SAO PAOLA uçak gemisinin Aliağa’ya gelmesi engellenmişti. Bu kez SLOUG isimli tankerin sökülmek üzere Aliağa’ya getirildiğini öğrendik. Geminin daha önce Mısır’ın İskenderiye Limanı’na sökülmek istendiği ancak Mısır’lı çevre örgütlerinin mücadelesi sonucu sökümün yapılmadığı ve Aliağa Limanına getirildiği öğrendik. Uçak gemisinde başarmıştık, bir kez daha başaracağız.”