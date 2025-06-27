Aliağa'da yangınla mücadele sürüyor

İzmir'de akşam saatlerinde Aliağa'da çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın Bozköy Mahallesi'ni etkiledi. Köy, tedbir amacıyla boşaltıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için mücadelesini sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aliağa Bozköy Mahallesi'ni etkileyen orman yangınına karşı yoğun bir mücadele veriyor. Akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alanı etkileyen yangın nedeniyle, Bozköy Mahallesi tedbir amacıyla bolaştıldı. Mahalledeki kimi araçlar ve traktörler, yangın nedeniyle zarar gördü. İzmir İtfaiye ekiplerinin, yangın söndürme çalışmalarına, kimi köy sakinleri de destek verdi. Bazı gönüllü yurttaşlar ise yangın bölgesinde çalışanlara su ve ayran getirdi.

ALEVLERİN MAHALLEYE ULAŞMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangının köyü etkilememesi için yoğun çaba gösterdi. Ormanların arasında, çukur bir bölgede kalan mahalle, ekipler tarafından çevrelendi. Yangının rüzgarın da etkisiyle Foça Ilıpınar yönünde ilerlediği bilgisi paylaşıldı.

“EKİPLER BÜYÜK BİR ÖZVERİ İLE ÇALIŞIYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, olay yerinde yangın hakkında bilgi aldı. Dün geceden sabaha kadar ekiplerin sahada olduğunu ve yine Aliağa'daki orman yangınına karşı mücadele verdiğini anımsatan İsmail Mutaf, “Bugün de saat 18.50 gibi Bozköy'deki bir konteyner fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle önce ormanlık alana yayıldı. Yangına ekiplerimiz hemen müdahale etti. 42 araç, 150 personelle yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için çabalıyoruz. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor” dedi. Yangın kontrol altına alınana kadar sahada olacaklarını vurgulayan Mutaf, “Yangın nedeniyle bazı evler zarar gördü. Yangından dolayı hayvanlar zarar görmesin, köy etkilenmesin diye çabalıyoruz. Ekiplerimiz, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için koridor oluşturdu. Yaz ayları geldi, havalar ısındı. Yurttaşlarımızın yangınların çıkmaması için daha duyarlı olmasını istiyoruz” diye konuştu.