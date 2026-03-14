Aliağa FK – Arnavutköy Belediye Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Aliağa – Arnavutköy Belediye Spor maçı yayın bilgisi

TFF 2. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Aliağa FK ile Arnavutköy Belediye Spor arasında oynanacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle “Aliağa FK – Arnavutköy Belediye Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İzmir’de oynanacak bu önemli mücadele, hem üst sıraları hem de orta sıralardaki dengeleri yakından ilgilendiriyor.

Ligde üst sıralarda yer alan Aliağa FK, sahasında galibiyet alarak zirve yarışını sürdürmek isterken Arnavutköy Belediye Spor ise deplasmanda sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. İşte Aliağa FK – Arnavutköy Belediye Spor maçı hakkında merak edilen tüm yayın bilgileri ve detaylar…

ALİAĞA FK – ARNAVUTKÖY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 2. Lig kapsamında oynanacak Aliağa FK – Arnavutköy Belediye Spor karşılaşması 14 Mart Cumartesi günü oynanacak.

ALİAĞA FK – ARNAVUTKÖY BELEDİYE SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İzmir’de oynanacak mücadele saat 15:30 itibarıyla başlayacak. Karşılaşma futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatması beklenen maçlar arasında gösteriliyor.

ALİAĞA FK – ARNAVUTKÖY BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Aliağa FK – Arnavutköy Belediye Spor karşılaşması Bi Kanal ve Sıfır TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele bu platformlardan şifresiz olarak izlenebilecek.

Bi Kanal frekans ve platform bilgileri

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen taraftarlar için Bi Kanal yayın bilgileri şu şekilde:

Digiturk: 71. kanal

D-Smart: 100. kanal

Kablo TV: 1. kanal

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın

ALİAĞA FK – ARNAVUTKÖY BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF 2. Lig karşılaşması İzmir’de bulunan İzmir Stadyumunda oynanacak. Ev sahibi Aliağa FK, taraftarının desteğiyle sahasında üç puan almayı hedefliyor.

ALİAĞA FK – ARNAVUTKÖY BELEDİYE SPOR MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu dikkat çekiyor. Aliağa FK üst sıralarda yer alırken Arnavutköy Belediye Spor orta sıralarda mücadele ediyor.

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Aliağa FK 17 5 5 56 3 Arnavutköy Belediye Spor 8 7 12 31 13

ALİAĞA FK – ARNAVUTKÖY BELEDİYE SPOR MAÇI ÖNCESİ TAKIM ANALİZİ

Aliağa FK zirve yarışını sürdürüyor

Aliağa FK, ligde 56 puanla 3. sırada yer alıyor. Üst sıralardaki iddiasını sürdürmek isteyen ekip, sahasında oynayacağı bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

İç saha avantajını kullanmak isteyen İzmir temsilcisi, taraftar desteğiyle birlikte puanını artırmayı amaçlıyor.

Arnavutköy Belediye Spor deplasmanda puan arıyor

Arnavutköy Belediye Spor ise ligde 31 puanla 13. sırada bulunuyor. Deplasmanda oynayacağı bu mücadeleden puan çıkarmak isteyen ekip, güçlü rakibine karşı sürpriz yapmayı planlıyor.

İki takımın hedefleri farklı olsa da mücadelede yüksek tempo ve rekabet bekleniyor.

ALİAĞA FK – ARNAVUTKÖY BELEDİYE SPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Aliağa FK zirve yarışındaki konumunu korumak istiyor.

Arnavutköy Belediye Spor deplasmanda puan arıyor.

TFF 2. Lig’de sıralamayı etkileyebilecek bir karşılaşma.

Her iki takım için de kritik puan mücadelesi.

Aliağa FK – Arnavutköy Belediye Spor maçı ne zaman?

Karşılaşma 14 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Aliağa FK – Arnavutköy Belediye Spor maçı saat kaçta?

TFF 2. Lig mücadelesi saat 15:30’da başlayacak.

Aliağa FK – Arnavutköy Belediye Spor maçı hangi kanalda?

Karşılaşma Bi Kanal ve Sıfır TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Aliağa FK ligde kaçıncı sırada?

Aliağa FK, 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 56 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Arnavutköy Belediye Spor ligde kaçıncı sırada?

Arnavutköy Belediye Spor, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 31 puanla ligde 13. sırada bulunuyor.