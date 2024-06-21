Aliağa FK, Bahri Yıldırım ile yollarını ayırdı

Aliağa FK, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Bahri Yıldırım ile yolların ayrıldığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kadrosunu yapılandırma çalışmalarına başladı.

İlk olarak Mithat Yaşar, Yasin Tosun ve Enes Bakal’la vedalaşan İzmir ekibi, şimdi de 22 yaşındaki savunma oyuncusu Bahri Yıldırım ile yolların ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Liglere çıkmamızda katkısı bulunan Bahri Yıldırım’a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.