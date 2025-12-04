Aliağa FK'da kupa sevinci

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerek tarihinde ilk kez adını gruplara yazdırdı. Maçın 15'inci dakikasında Malik'in golüyle öne geçip 23'üncü dakikada Necati'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Aliağa FK, buna rağmen 55'inci dakikada yine Malik'le ikinci golü bulup skoru 2-0 yaptı. Sivasspor 60'ta Daniel Avramovski ile farkı bire indirse de İzmir temsilcisi 75'te Mertcan'ın golüyle turu perçinledi.

1'inci Lig'de mücadele Sivasspor deplasmanında kazanmayı başaran Aliağa FK gruplara kalmanın sevincini yaşadı. Ligde ve kupada yoluna devam eden sarı-siyahlılarda teknik direktör Polat Çetin önemli bir aşamayı geçtiklerini belirtti. İyi bir takıma sahip olduğunu vurğulayan Çetin, "Gruplarda zorlu maçlar bizi bekliyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Ligde de iyi konumdayız. Takımımı yürekten kutluyorum" dedi. Aliağa FK, hafta sonunda lig mesaisinde evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.

FOTOĞRAFLI