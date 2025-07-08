Aliağa FK'dan ayrılan Mehmet Fuat Eskişehirspor'da

İZMİR, (DHA)- YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Aliağa FK dış transferde iddialı bir kadro kurarken, takımdan ayrılan golcü Mehmet Fuat Gölbaşı, 3'üncü Lig ekibi Eskişehirspor'la anlaşma sağladı. Son iki sezonunu Aliağa FK'da geçiren 33 yaşındaki oyuncu, geçen sene elde edilen namağlup şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. Mehmet Fuat, Aliağa FK formasıyla çıktığı 29 maçta 10 kez fileleri sarstı.

TAKIM SAHAYA İNDİ

Aliağa FK yeni sezon öncesi çalışmalarına başladı. Tesislerdeki ilk antrenmanı ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, takımla ve yeni transferlerle görüşüp başarılar diledi. Sezon açılış antrenmanında kurban kesilirken, Aliağa taraftar grubu futbolculara baklava ikram etti.

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