Aliağa FK devreyi Play-Off'ta bitirdi

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta önemli eksiklerle dolu tribünler önünde lider Bursaspor'a konuk olan Aliağa Futbol, rakibiyle golsüz berabere kalarak sezonun ilk yarısını 31 puanla Play-Off potasında tamamladı. Sezon öncesi kurduğu iddialı kadroyla yola çıkan sarı-siyahlılar, son 3 maçını kazanamadı. Menemen FK'ya uzatmanın sonlarında kalesinde gördüğü şok gollerle 2-1 yenilen Aliağa FK, 68 Aksaray Belediyespor ve Bursaspor'la berabere kalarak zirve yarışında kritik kayıplar yaşadı.

Aliağa FK, evindeki yenilmezlik serisini bu sezonun ilk yarısında da sürdürdü. Yaklaşık 3 senedir sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen İzmir temsilcisi oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Evinde 29 gol atan Aliağa FK sadece 4 gol yiyip 22 puan topladı. Sarı-siyahlılar dış sahada ise 9 maçta 2 kez kazandı. Rakiplerine 4 kez yenilen Aliağa FK 3 de beraberlik alarak deplasmanlarda 9 puan toplayabildi. Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda hafta içinde Iğdır FK'ya konuk olacak.

