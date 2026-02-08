Aliağa FK evinde Somaspor'la oynayacak

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol yarın 23'üncü hafta maçında evinde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Somaspor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Yakup Özhan düdük çalacak. Ev sahibi Aliağa FK'da sarı kart cezalısı orta saha Muammer Sarıkaya forma giyemeyecek. Konuk Somaspor'da ise kırmızı kart cezalıları Yusuf Avcılar ve Yuğut Utku, Aliağa FK'ya karşı oynayamayacak.

Son 4 maçını kazanan Aliağa FK 43 puanla zirve mücadelesi verirken, geçen hafta evinde Muşspor'a 2-1 kaybeden düşme hattının bir basamak üzerindeki Somaspor'un ise 15 puanı bulunuyor. Ara transferin son gününde Kahramanmaraş İstiklalspor’da forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Suat Kaya'yı alan Aliağa futbolcularından Musa Şahindere'yi ise Orduspor 1967'ye kiralık göndermişti.