Aliağa FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Aliağa FK - Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı kritik mücadelelerle devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Aliağa FK - Gençlerbirliği maçı, B Grubu’nda sıralamayı doğrudan etkileyebilecek önemli maçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle “Aliağa FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?”, “Aliağa FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?” gibi sorular arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Bir tarafta grupta üst sıraları zorlayan Gençlerbirliği, diğer tarafta ise ilk galibiyetini almak isteyen Aliağa FK bulunuyor. Kritik karşılaşmada iki takım da sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası Aliağa FK - Gençlerbirliği maçı hakkında tüm detaylar.

ALİAĞA FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda oynanacak Aliağa FK - Gençlerbirliği karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İzmir’de oynanacak mücadele canlı yayınla ekranlara gelecek.

Maç Tarih Saat Stadyum Yayın Kanalı Aliağa FK - Gençlerbirliği 5 Mart Perşembe 20.30 Aliağa Atatürk Stadyumu A Para

Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU’NDA KRİTİK MÜCADELE

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda takımlar çeyrek finale yükselmek için büyük bir rekabet içinde bulunuyor. Grup aşamasında alınacak her puan, üst tura yükselme ihtimallerini doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle Aliağa FK - Gençlerbirliği karşılaşması, hem puan tablosu hem de grup sıralaması açısından önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN GRUP PERFORMANSI

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda oynadığı üç maçta başarılı bir performans ortaya koydu. Kırmızı-siyahlı ekip sahadan iki galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

3 maç

2 galibiyet

1 beraberlik

0 mağlubiyet

7 puan

Topladığı 7 puanla grubun üçüncü sırasında bulunan Gençlerbirliği, Aliağa FK karşısında kazanarak puanını artırmayı ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

ALİAĞA FK İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda mücadele eden Aliağa FK ise henüz galibiyetle tanışamadı. İzmir temsilcisi oynadığı üç karşılaşmada bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı.

3 maç

0 galibiyet

1 beraberlik

2 mağlubiyet

1 puan

1 puanla puan tablosunda altıncı sırada yer alan Aliağa FK, Gençlerbirliği karşısında sahasında kazanarak gruptaki ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

ALİAĞA FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre Aliağa FK - Gençlerbirliği karşılaşmasını hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Kritik mücadelede hakem yönetimi de maçın gidişatında önemli rol oynayabilir.

ALİAĞA FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının ilerleyen haftalarında her maçın önemi daha da artıyor. Gençlerbirliği üst sıralardaki yerini korumak isterken, Aliağa FK ise ilk galibiyetini alarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Bu nedenle Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadele hem puan tablosu hem de turnuvanın gidişatı açısından büyük önem taşıyor.

Aliağa FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Aliağa FK - Gençlerbirliği maçı 5 Mart Perşembe günü oynanacak.

Aliağa FK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu karşılaşması saat 20.30’da başlayacak.

Aliağa FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Karşılaşma A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Aliağa FK - Gençlerbirliği maçı nerede oynanacak?

Mücadele Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

Gençlerbirliği grupta kaç puanda?

Gençlerbirliği, B Grubu’nda oynadığı üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı ve üçüncü sırada bulunuyor.

Aliağa FK grupta kaç puanda?

Aliağa FK, oynadığı üç maç sonunda 1 puanla puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor.

Aliağa FK - Gençlerbirliği maçının hakemi kim?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu karşılaşmasını hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.