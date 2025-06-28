Aliağa FK, Hasan Kılıç’ı kadrosuna kattı

Aliağa FK, son olarak Pendikspor forması giyen tecrübeli futbolcu Hasan Kılıç’ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren 2. Lig ekibi Aliağa FK, Pendikspor’dan Hasan Kılıç’ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Pendikspor formasıyla 1.Lig’de 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 3 kez fileleri sarsıp 2 asist yaptı.

Daha önce Samsunspor ve Adana Demirspor’da şampiyonluk sevinci yaşayan Kılıç, Sakaryaspor, Samsunspor, Adana Demirspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor’da forma giydi.

Öte yandan Hasan Kılıç, 1. Lig tarihinin en fazla forma giyen futbolcusu olarak tarihe geçti.