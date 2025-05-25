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Aliağa FK iç transferde 3 futbolcu ile yeniden anlaştı

Ajans Haberleri
  • 25.05.2025 11:17
  • Giriş: 25.05.2025 11:17
  • Güncelleme: 25.05.2025 11:17
Kaynak: İHA
Aliağa FK iç transferde 3 futbolcu ile yeniden anlaştı

TFF 2. Lig’in yeni ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi iç transferde üç oyuncusuyla yeniden anlaşma sağladı.
TFF 2. Lig’e yükselmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp kaleci Ahmet Pekgöz, savunma oyuncusu Oktay Kancı ve orta saha Hakan Demir ile 2’şer yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulüptan yapılan açıklamada, ""Savunmamızın solu yine ona emanet. Avatarımız Oktay Kancı ile 2 yıllık, takımımızın kadife bileği Hakan Demir ile 2 yıllık, kalecimiz Ahmet Pekgöz ile 2 yıllık yeni sözleşmelerimizi imzaladık. Yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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