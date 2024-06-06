Aliağa FK, Mithat Yaşar’la yollarını ayırdı

Aliağa FK, 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Mithat Yaşar’la resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla yollarının ayrıldığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kadrosunu yapılandırma çalışmalarına başladı. İzmir ekibi, 2 sezondur sarı-siyahlı formayı giyen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Mithat Yaşar’la yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Liglere çıkmamızda büyük katkı sağlayan Takım kaptanlarımızdan Mithat Yaşar’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yerdi.

Öte yandan tecrübeli oyuncu, bu sezon Aliağa FK formasıyla 24 maça çıkarken 5 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı.