Aliağa FK, Muhammed Düzgüner’i kadrosuna kattı

Aliağa FK, Adıyaman Futbol Kulübü forması giyen 22 yaşındaki savunma oyucusu Muhammed Düzgüner ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Aliağa FK, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Aliağa FK, TFF 3. Lig temsilcisi Adıyaman Futbol Kulübü’nden savunma oyucusu Muhammed Düzgüner’i transfer etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-25 sezonu çalışmaları kapsamında, Adıyaman Futbol Kulübü’nün savunma oyuncusu Muhammed Düzgüner’i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Muhammed Düzgüner’e hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz " denildi.

Anlaşmanın ardından, Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete’nin de katılımıyla kulüp binasında imza töreni düzenlendi.