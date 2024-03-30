Aliağa FK nazara geldi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 58 puanla liderlik koltuğunda oturan Türkiye'nin tek namağlup takımı Aliağa FK'ya nazar değdi.

Ligde hafta içi mesaisinde Mardin 1969 Spor takımı ile karşılaşacak İzmir ekibinde 4 futbolcu ciddi şekilde sakatlandı. Antrenmanda sakatlanan Mustafa Saymak'ın çekilen MR sonucu sol ayağında ikinci derece yırtık tespit edildi. Oyuncunun yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Yine idmanda sakatlanan kaleci Ahmed Furkan Özdemir sağ elinin kırıldığı ve 22 yaşındaki file bekçisinin sezonu kapattığı öğrenildi.

Artvin Hopaspor burnu kırılan Miraç Can Yavuz'ın ameliyat olduğu, oyuncunun durumunun belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Golcü Fuat Gölbaşı'nın ise sol diz iç yan bağında ve sol diz arka çapraz bağında yırtık oluştu ve sezonu kapattı.