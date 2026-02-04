Aliağa FK'nın kupada rakibi Konyaspor

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda yeniden çıkışa geçerek zirve yarışından kopmayan Aliağa FK yarın Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Süper Lig ekibi Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Bu sezon kupada tarihinde ilk kez gruplara kalan sarı-siyahlı ekip ilk iki grup maçında Iğdır FK'yla deplasmanda 2-2 berabere kalıp evinde Süper Lig temsilcisi Samsunspor'a 6-2 yenildi. Süper Lig'de haftalardır kötü gidişe engel olamayan Konyaspor ise kupada Antalyaspor ve Bodrum FK'yı yenerek 2'de 2 yaptı.

