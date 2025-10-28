Aliağa FK – Serikspor: 4-3

ALİAĞA, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 3’üncü Tur mücadelesinde 2’nci Lig ekibi Aliağa Futbol Kulübü evinde 1’inci Lig temsilcisi Serikspor’u mağlup ederek eledi: 4-3. Aliağa Atatürk Stadı’nda oynanan maç gol düellosuna dönerken, konuk ekip iki kez geriye düşüp eşitliği yakalamasına rağmen yenilmekten kurtulamadı. Aliağa FK’nın gollerini 10’uncu dakikada Yusuf Erdem, 35 ve 79’uncu dakikalarda İbrahim Yılmaz ile 74’üncü dakikada Mustafa Saymak attı. Serik bu gollere 33’üncü dakikada Şeref Özcan, 71’de Halim Ayaz Yüksekoğlu ve 90+4’te Selim Ege Turgen’le yanıt verebildi. Aliağa ekibi kupada daha önce İnegöl Kafkasspor ve Bornova 1877’yi elemişti.

