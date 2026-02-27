Aliağa FK seriyi sürdürecek

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta biri hükmen üst üste 2 galibiyetle zirve yarışına ortak olan, 7 maçtır bileği bükülmeyen Aliağa Futbol yarın evinde 1461 Trabzon'u misafir edecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda Burak Kamalak'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sıramada 50 puanla 4'üncü basamakta yer alan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin her maçın zirve yarışı açısından final niteliği taşıdığını dile getirdi. 1461 Trabzon maçını kayıpsız geçeceklerine inandığını kaydeden Polat, "Liderle aramızda 7 puan fark var. Önümüzde de takımlar yer alıyor. Biz maçlarımızı kazanıp farkın kapanacağına inanıyoruz" dedi. Aliağa haftaya ligden çekilen Yeni Mersin İdmanyurdu ile oynaması gereken maçtan da hükmen 3 puan alacak.

