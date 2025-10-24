Aliağa FK seriyi sürdürmek istiyor

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Yeni Malatyaspor ve 1461 Trabzon galibiyetleriyle 19 puana yükselip zirve yarışına ortak olan Play-Off hattında 4'üncü sıradaki Aliağa FK yarın düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Profesyonel liglerde 3 sezondur evinde hiç yenilmeyen Aliağa FK'da Teknik Direktör Polat Çetin, galibiyet serisini sürdüreceklerini belirterek, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Biz kendi işimize odaklanacağız. Her maç zorlu geçecek. Biz ciddiyeti elden bırakmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

