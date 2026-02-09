Aliağa FK – Somaspor: 3-3

İZMİR, (DHA)- 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta son 4 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Aliağa Futbol sahasında Somaspor’la son dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi Aliağa FK henüz 3’üncü dakikada Veli Çetin’in golüyle öne geçti: 1-0. Aliağa FK, 4’üncü dakikada Alberk Koç’un direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, 6’ncı dakikada Somaspor Namık Barış’ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Veli Çetin bu kez 23’üncü dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

İlk devreyi 2-1 önde tamamlayan Aliağa FK ikinci yarıya da hızlı giriş yaptı ve 46’ncı dakikada Mertcan Açıkgöz’ünz golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Somaspor, dakikalar 59’u gösterdiğinde Sinan Alkaş’ın golüyle durumu 3-2’ye getirdi. Ancak Somaspor’da 60’ncı dakikada Emre Keskin kırmızı kart gördü. Somaspor 90 artı 2’nci dakikada Muhammet Özkal ile beraberlik golünü kaydetti: 3-3. Bu sonucun ardından Aliağa Futbol 44 puana yükselse de zirve yarışında yara aldı. Somaspor ise 16 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde yer aldı.