Aliağa FK, transferlere devam ediyor

Aliağa FK, Bandırmaspor’dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile Bucaspor 1928’den kanat oyuncusu Berke Bıyık’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan Aliağa FK, kadrosunu güçlendirmek için dış transferde harekete geçti. Transfer döneminin açılmasıyla Bandırmaspor’dan sağ bek Yusuf Erdem Gümüş ile Kırklarelispor’dan Atakan Gündüz’ü kadrosuna katan İzmir ekibi, iki takviyeye daha imza attı. Aliağa FK, Bandırmaspor’dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile Bucaspor 1928’den kanat oyuncusu Berke Bıyık’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonu devre arası transfer çalışmaları çerçevesinde orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile Berke Bıyık’ı kadrosuna kattı" ifadelerine yer verildi.