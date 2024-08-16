Aliağa FK, yeni sezon formalarını tanıttı

Aliağa FK, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, dış saha ve alternatif formasının tanıtımını gerçekleştirdi.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Aliağa FK, 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, dış saha ve alternatif formasının tanıtımını resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla gerçekleştirdi.

İç saha forması sarı-siyah renklerden oluşan ‘Çubuklu’ forma olarak taraftarının karşısına çıkarırken, dış saha forması da ‘Asil Siyah’ olarak çıktı. İzmir ekibi son olarak da alternatif formasını ‘Şanlı Yeşil Beyaz’ olarak piyasaya sürdü.

Aliağa FK’nın çıkardığı bu formalar kısa bir süre içerisinde yoğun ilgi görürken, İzmir ekibinin taraftarları da yaptıkları yorumlarla formaları çok beğendiklerini dile getirdi.