Aliağa FK’dan savunma hattına takviye

Aliağa FK son olarak Adıyaman FK’da oynayan savunma oyuncusu Muhammed Düzgüner’i kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Aliağa FK yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Son olarak savunma hattına takviye yapan İzmir ekibi, Adıyaman FK’da oynayan 22 yaşındaki futbolcu Muhammed Düzgüner’i kadrosuna kattı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübümüz, 2024-25 sezonu çalışmaları kapsamında, Adıyaman Futbol Kulübü’nün savunma oyuncusu Muhammed Düzgüner’i 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Muhammed Düzgüner’e hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.