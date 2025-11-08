Aliağa Futbol - Adanaspor: 7-1

İZMİR, (DHA) - 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Aliağa Futbol, 12'nci haftada konuk ettiği düşme hattındaki Adanaspor'u 7-1 mağlup etti. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibin gollerini 4 ve 15'inci dakikalarda Harun Kavaklıdere, 23'üncü dakikada penaltıdan Muammer Sarıkaya, 28'inci dakikada Mustafa Saymak, 38'inci dakikada Mertcan Açıkgöz, 50 ve 88'inci dakikalarda Ahmet İlhan Özek attı. Konuk Adana temsilcisinin tek golünü ise 79'uncu dakikada Mehmet Taşçı kaydetti. Bu sonuçla evinde oynadığı 6'ncı maçı da kazanan Aliağa Futbol ligde 25 puana ulaşırken, 12'nci müsabakasında 11'inci yenilgisini alan Adanaspor ise 1 puanda kaldı.