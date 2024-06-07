Aliağa Futbol'da kaptanlar gitti

TFF 3'üncü Lig'deki ilk sezonunda şampiyonluğu namağlup kaçırdıktan sonra play-off'ta 2'nci Lig hedefine ulaşamayan Aliağa Futbol'da takım kaptanlarıyla yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı ekip, Bölgesel Amatör Lig'den bu yana kadroda yer alan tecrübeli futbolcular Mithat Yaşar ve Yasin Tosun'la vedalaştı. Aliağa, iki futbolcuya emekleri için teşekkür etti. 38 yaşına merdiven dayayan tecrübeli orta saha oyuncusu Mithat geçen sezon 4 gol atmıştı. 35 yaşındaki Yasin de 4 golle oynadı. Aliağa Futbol, geçen hafta teknik direktör Fatih Çardak'la yola devam kararı almıştı.