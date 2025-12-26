Aliağa Futbol'da Kurtan'a yeni görev

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 31 puanla 4'üncü sırada yer alan Aliağa Futbol'da Kulüp Müdürü Güven Kurtan, yönetimin kararıyla idari menajerlik görevine atandı. Yapılan açıklamada Güven Kurtan'ın yeni görevi kapsamında transfer planlaması, oyuncu kadro yapılanması ve ilgili idari organizasyon süreçlerinin koordinasyonundan sorumlu olacağı belirtildi. Geçmişte Göztepe, Altınordu, Somaspor kulüplerinde de çalışan Kurtan, 2023 yılından bu yana Aliağa temsilcisinin başarası için görev yapıyor.

