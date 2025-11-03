Aliağa Futbol'un 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Aliağa Futbol'un 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Bu yenilgiyle 22 puanda kalan sarı-siyahlı takım, lider Mardin'in takıldığı haftada zirveyle arasındaki puan farkını 1'e düşürme şansını değerlendiremedi. İzmir ekibinin zirveyle arasındaki puan farkı 3'ten 4'e yükseldi.

Ligdeki 3'üncü mağlubiyetini de deplasmanda alan İzmir temsilcisi 3'üncü kez 1-0'lık skorla sahadan eli boş ayrıldı. Arnavuköy maçı öncesi son 3 müsabakada 14 gol atıp, 1 gol yiyen Aliağa ekibi, 10 maçta kalesinde gördüğü 7 golle en az gol yiyen iki takımdan biri konumunda. Aliağa Futbol cumartesi günü düşme hattındaki Adanaspor'u konuk edecek. Aliağa'da bu maç öncesi Veli Çetin, sarı kart cezalısı durumuna düştü.