Aliağa Futbol'un rakibi 52 Orduspor

Bu sezon Türkiye'de tüm liglerin tek namağlup takımı olmasına rağmen TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğu kaçıran Aliağa Futbol'un play-off'taki rakibi belli oldu.

Ajans Haberleri 11.05.2024 13:54 Giriş: 11.05.2024 13:54

Güncelleme: 11.05.2024 13:55 Kaynak: DHA

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