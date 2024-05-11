Aliağa Futbol'un rakibi 52 Orduspor
Bu sezon Türkiye'de tüm liglerin tek namağlup takımı olmasına rağmen TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğu kaçıran Aliağa Futbol'un play-off'taki rakibi belli oldu.
Kaynak: DHA
Grupta şampiyonluğa ulaşan Kepezspor'un ardından ikinci sırayı elde ederek play-off'ta direkt grup finaline adını yazdıran Aliağa, ikinci turda Ayvalıkgücü Belediyespor'u eleyen 52 Orduspor FK'yla eşleşti.
Eşleşmede ilk maç 15 Mayıs Çarşamba günü Ordu'da, rövanş ise 20 Mayıs'ta Aliağa'da oynanacak.
Rakibini eleyen taraf tarafsız sahadaki finalde 2'nci Grup'taki Elazığspor-Efeler 09 SFK eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig'e yükselmek için karşılaşacak. Aliağa normal sezonda 52 Orduspor'u oynanan iki maçta da 2-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.