Aliağa Futbol yenilmeyen tek takım

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 13 beraberlik alarak 49 puanla 3'üncü sırada yer alan Aliağa Futbol, Türkiye'deki profesyonel liglerde mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olmanın gururunu yaşıyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilmesiyle birlikte namağlup unvanı bulunan tek ekip İzmir temsilcisi Aliağa Futbol oldu. Profesyonel liglerde yer alan 139 takım arasında bileği bükülmeyen tek ekip olan sarı-siyahlılar, bu unvanını koruyarak şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor. Aliağa temsilcisi 3'üncü Lig'de geçen sezon da normal sezonu mağlubiyet almadan tamamlamış, daha sonra Play-Off'ta elenmişti.

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