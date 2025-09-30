Aliağa OSB’de kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir’in Aliağa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde kimyasal madde üreten bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: DHA
İzmir'in Aliağa ilçesinde çelik konstrüksiyon fabrikasında çıkan yangın itafiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada sabah saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Fabrikada çalışan işçiler de fabrikanın içerisinde bulunan malzemeleri bahçeye çıkararak yanmasını engelledi.
Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde hasar oluştu.
Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.