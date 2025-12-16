Aliağa Petkim Avrupa’da güven veriyor, ligde istikrar arıyor

Bu sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde hem de Europe Cup'ta mücadele eden Aliağa Petkimspor, geniş rotasyonlu kadrosuna rağmen ligde henüz beklenen istikrarı yakalayamadı.

İlk 11 haftada 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan İzmir ekibi, buna karşın Avrupa’da daha olumlu bir tablo ortaya koydu.

Sezona İzmir derbisinde Karşıyaka’yı 85-73 mağlup ederek başlayan Petkimspor, ardından ligde oynadığı üç karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

Beşinci haftada sahasında Mersinspor’u 90-86, altıncı haftada ise ligin son sırasında yer alan Büyükçekmece Basketbol’u deplasmanda 89-85 mağlup eden Aliağa temsilcisi, bu galibiyetlerin ardından yeniden üç maçlık bir kayıp serisi yaşadı.

Ligdeki inişli çıkışlı performansına rağmen Petkimspor, güçlü rakipler karşısında dikkat çeken sonuçlar da aldı.

İzmir ekibi, deplasmanda Anadolu Efes’i 96-92 yenerek haftanın sürprizlerinden birine imza attı. Son olarak sahasında Trabzonspor’a 105-91 mağlup olan Petkimspor, moral arayışını yeniden Avrupa maçlarına taşıdı.

AVRUPA’DA TABLO DAHA OLUMLU

FIBA Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi tek başına temsil eden Aliağa Petkimspor, organizasyonda lig performansının aksine daha istikrarlı bir görüntü çiziyor. İlk turda C Grubu’nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan İzmir ekibi, bu sonuçla ikinci tura yükseldi.

İkinci turda N Grubu’nda mücadele eden Petkimspor, bu turdaki ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Dinamo BDS Sassari’yi 76-72 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Avrupa’da şu ana kadar çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet alan İzmir temsilcisi, yarın sahasında konuk edeceği İspanyol ekibi Casademont Zaragoza karşısında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Grupta Yunanistan temsilcisi Peristeri ile de karşılaşacak olan Aliağa Petkimspor, Avrupa Kupası’nda tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor.