Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde play-in oynamayı garantiledi

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda son maçlar öncesinde play-in'e kalmayı garantileyen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, Avrupa kupalarındaki ilk sezonlarında son 16 turuna kalma yolunda play-in oynayacakları için mutlu olduklarını bildirdi.

Lider takımın doğrudan son 16 turu grup aşamasına kalacağı, lideri takip eden iki takımın son 16 turu için play-in oynayacağı B Grubu'nda dün Polonya ekibi King Szczecin'i 90-63 yenen Aliağa Petkimspor, play-in vizesi aldı. Son şampiyon Unciaja'nın doğrudan son 16 turuna yükseldiği grupta Belçika'dan Filou Oostende de son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Play-in'de B Grubu'nun ikincisi A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun üçüncüsü ise A Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. Gruplarında 2. sırayı alacak ekiplerin saha avantajını elde edeceği eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Grupta 17 Aralık Salı günü Belçika'da oynanacak Filou Oostende-Aliağa Petkimspor maçına göre sıralama netleşecek.