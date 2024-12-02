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Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın King Szczecin'i konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 02.12.2024 11:22
  • Giriş: 02.12.2024 11:22
  • Güncelleme: 02.12.2024 11:22
Kaynak: AA
Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın King Szczecin'i konuk edecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Aliağa Petkimspor, yarın Polonya'dan King Szczecin'i ağırlayacak.

ENKA Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunuyor.

Grubun diğer maçında İspanyol Unicaja Malaga, Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek.

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