Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın King Szczecin'i konuk edecek
Kaynak: AA
Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Aliağa Petkimspor, yarın Polonya'dan King Szczecin'i ağırlayacak.
ENKA Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunuyor.
Grubun diğer maçında İspanyol Unicaja Malaga, Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek.