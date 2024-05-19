Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'ni çeyrek finalde tamamladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko'ya elenerek sezonu tamamlayan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "Biz burada çok iyi bir aile olduk ve bu seneyi alnımız açık, başımız dik bir şekilde tamamladık." dedi.

Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aliağa Petkimspor'da 2,5 sene önce göreve geldiğinde zor bir şekilde ligde kaldıklarını söyledi.

Geçen sezonu ortalarda geçirdikten sonra bu sezon büyük bir atılım yaptıklarını belirten Burak Gören, şöyle konuştu:

"Sonuçta Türkiye Basketbol Ligi, Avrupa'nın en değerli ligi ve burada hep ilk 6'da yer aldık. Sezonu da yedinci sırada bitirdik. Şanssız maçlar kaybettiğimiz son dönemde 1 galibiyet daha alabilsek ligi beşinci de bitirebilirdik. Kulübümüze Türkiye Kupası, play-off heyecanı yaşattık. Önümüzdeki sene de burada Avrupa kupaları heyecanı olacak. Sürekli büyüyen, kendini geliştiren bir kulüp hüviyetindeyiz. Herkesle gurur duyuyor ve herkese çok teşekkür ediyorum. Biz burada çok iyi bir aile olduk ve bu seneyi alnımız açık, başımız dik bir şekilde tamamladık. Dolayısıyla mutluyuz ve gururluyuz."