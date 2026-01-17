Giriş / Abone Ol
Aliağa Petkimspor'da ABD'li basketbolcu Daniel Utomi ile yollar ayrıldı

Ajans Haberleri
  • 17.01.2026 12:54
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da ABD'li oyun kurucu Daniel Utomi'nin sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Daniel Utomi ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Kendisine kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi, ABD'li basketbolcuyla 3 Eylül 2025'te sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

