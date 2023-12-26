Aliağa Petkimspor Erkek Basketbol Takımı, Markel Starks'ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, daha önce de Türkiye'de forma giyen ABD'li oyun kurucu Markel Starks'ı transfer etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Markel Starks tüm enerjisiyle Aliağa Petkimspor'umuzda. Ligimizde daha önce sırası ile 2021-2022 sezonu Fenerbahçe Beko ve 2022-2023 sezonunda Darüşşafaka Lassa forması giyen Markel Starks, sezonun geri kalanında takımımızın başarısı için mücadele edecek." ifadelerine yer verildi.