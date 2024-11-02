Aliağa Petkimspor Fenerbahçe deplasmanında
Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak.
Kaynak: İHA
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 8. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ise 4 maçta yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ederken averajla ikinci basamakta bulunuyor.
İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta iç sahada aldığı A. Efes mağlubiyetini unutturmak için karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Sarı-lacivertliler ise üst üste 5. galibiyetini elde etmek için oynayacak.
Karşılaşmayı Can Mavisu, Ziya Özorhon ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek.