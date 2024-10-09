Aliağa Petkimspor - Filou Oostende: 77-74

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 2'nci hafta maçında Aliağa Petkimspor, Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 77-74 mağlup etti. Aliağa Petkimspor, gruptaki ikinci maçını da kayıpsız geçti.

Karşılaşmaya hücumda daha etkili başlayan konuk ekip, 5’inci dakika içinde farkı 10 sayıya çıkardı: 16-6. Hücumda toparlanan Aliağa Petkimspor, son dakika içinde farkı 2 sayıya indirse de (21-23) konuk ekip periyodu 25-21 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya yükselten rakibine 9-0'lık seriyle cevap veren Aliağa Petkimspor, 15’inci dakika içinde 32-31 öne geçti. İzmir temsilcisi soyunma odasına 42-41 üstün gitti.

İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı üçüncü periyotta son 3 dakikaya 50-50 eşitlikle girildi. Aliağa Petkimspor, periyodu 57-54 önde bitirdi.

Dördüncü periyotta hücumda daha etkili olan konuk ekip, 35’inci dakikada Allen'ın 3 sayılık basketiyle farkı 6 sayıya çıkardı: 66-60. Tyre ve Russell'ın basketleriyle 68-68 eşitliği sağlayan Aliağa Petkimspor, bitime 2 dakika kala Aldridge'ın faul atışından bulduğu sayılarla 70-68 öne geçti. Aliağa Petkimspor, Tyree'ın üst üste bulduğu basketlerle farkı 7 sayıya çıkardı: 75-68. Konuk takımın 6-0'lık serisine rağmen Aliağa Petkimspor, müsabakadan 77-74 galip ayrıldı.