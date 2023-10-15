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Aliağa Petkimspor - Galatasaray : 76-74

Ajans Haberleri
  • 15.10.2023 17:51
  • Giriş: 15.10.2023 17:51
  • Güncelleme: 15.10.2023 17:52
Kaynak: DHA
Aliağa Petkimspor - Galatasaray : 76-74

Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor evinde Galatasaray Ekmas'ı mağlup etti: 76-74.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 22-16, ilk yarısı 42-36, üçüncü periyodu da 62-53 ev sahibinin üstünlüğüyle bitti.

Galatasaray bitime 11 saniye kala Walden'la skoru 75-74'e getirip farkı 1'e indirse de ev sahibi Efianayi'nin serbest atışıyla durumu 76-74'e getirdi.

Son hücumda sarı-kırmızılılar Walden'la 3 sayılık atıştan yararlanamayınca kazanan Petkim oldu.

Ligde evinde 2'de 2 yapan Aliağa ekibinde Zoriks 15, Efianayi 14, Thomas 13 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Bu sezon 2'de 2 yaptıktan sonra ilk mağlubiyetiyle tanışan Galatasaray'a ise Martin'in 25 sayısı yetmedi.

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