Aliağa Petkimspor, Galatasaray deplasmanında

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi 27. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 9 galibiyet, 17 mağlubiyetle 13. basamakta yer alırken, ev sahibi sarı-kırmızılılar ise 14 galibiyet, 12 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.

Aliağa Petkimspor, rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşıp rahat bir nefes almak istiyor.

İki takım arasında bu sezon oynanan ilk maçı Galatasaray 94-77’lik skorla kazanmdı.