Aliağa Petkimspor, Galatasaray önünde
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Bahçeşehir Koleji'ni 76-61 mağlup ederek 5'inci sırada yer bulan Aliağa Petkimspor yarın deplasmanda 8'inci basamaktaki Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.
Kaynak: DHA
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 18'inci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini evinde 76-74 mağlup eden İzmir temsilcisi zorlu deplasmandan zaferle dönerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Ligde Aliağa Petkimspor'un 9, Galatasaray'ın ise 8 galibiyeti bulunuyor.
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